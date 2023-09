USA wollen Kiew Langstrecken-Raketen liefern

Streumunition statt einzelne Sprengköpfe

Laut der „Washington Post“ handelt es sich um eine ATACMS-Variante, die mit Streumunition bestückt werden kann. NBC News berichtete, US-Präsident Joe Biden habe dem ukrainischen Präsident Wolodymyr Selenskyj die Bereitstellung „einer kleinen Zahl“ an ATACMS - „Army Tactical Missile System“ - bereits bei seinem Besuch in Washington am Donnerstag in Aussicht gestellt.