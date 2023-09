„Richtige Gamechanger haben wir nicht gesehen“

„Wir haben in der Vergangenheit ein paar Waffensysteme gesehen, die eingesetzt wurden und die sehr wohl zu Verschiebungen geführt haben oder die den Gegner gezwungen haben, etwas anderes zu tun.“ Bestes Beispiel dafür seien die HIMARS-Raketenwerfer, die zu Beginn sehr gute Effekte gegen russische Nachschublinien hinter der Front erzielt haben, weil die russische Seite dachte, dass sie nicht erreicht werden würden. Die Russen haben schließlich darauf reagiert, indem sie ihre Logistik stark verästelt haben. „Jede Gamechanger-Waffe ist nur für kurze Zeit ein Gamechanger, bis zu dem Zeitpunkt, an dem der Feind darauf reagiert“, so Tikal.