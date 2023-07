Streubomben stehen für neue Phase der Brutalität

Streubomben gegen Munitionsproblem?

Die Streugeschosse sollen dabei helfen, die Russen, die sich in den vergangenen Monaten an der gesamten Front eingegraben haben, aus ihren Verteidigungsanlagen zu bomben. Bidens Entscheidung deutet in ihrer Radikalität zudem darauf hin, dass in Washington die Sorge umgeht, dass Putin die Ukraine auf lange Sicht doch zermürben könnte.