Keller unter Wasser und umgestürzte Bäume

Das Unwetter war zwar nur von kurzer Dauer, dafür aber umso intensiver: In Neudörfl gab es am Sonntagnachmittag neben Sturmböen auch Hagel sowie große Regenmengen. Innerhalb von vier Stunden musste die örtliche Feuerwehr 22 Einsätze abarbeiten. Unterstützt wurden sie von den Kollegen aus Sigleß. Die Einsatzkräfte waren vor allem mit der Beseitigung von Sturmschäden, überfluteten Straßen und Wassereinbrüchen in Kellern beschäftigt. In manchen Häusern stand das Wasser bis zu einem Meter hoch.