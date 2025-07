Blutiger Rachefeldzug geschah aus Eifersucht

Opfer sagte in Prozess gegen Josef P. aus

Der 55-Jährige starb noch am Tatort, die junge Frau überlebte hingegen schwer verletzt. Zwei Kilometer entfernt beendete dann auch Josef P., im Auto an einem Weingarten an der Bahnzeile bei Tribuswinkel sitzend, sein Leben. Brisant: Weil er Vanessa N. vergangenes Jahr mutmaßlich fünfmal bedroht und auch geschlagen hat, saß P. aktuell (bis Ende des Jahres) im Gefängnis ein. Im Prozess sagte auch Thomas H. gegen den Ex-Rotlichtboss aus. Hinter schwedischen Gardinen wälzte P. daraufhin wohl seine Rachepläne gegen das Paar.