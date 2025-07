Kohlenmonoxid-Austritt in Rom fordert Verletzte

Diese traf am Montag gegen 4.30 Uhr und ließ 44 von insgesamt 46 Zimmern des Vier-Sterne-Hotels evakuieren. Insgesamt wurden 96 Gäste in Sicherheit gebracht, acht davon mussten in ein Krankenhaus gebracht werden. Darunter waren auch drei Minderjährige. Das kleine Mädchen zog sich eine Kopfverletzung zu, nachdem sie Kohlenmonoxid eingeatmet hatte und ohnmächtig geworden war. In Lebensgefahr schwebte niemand.