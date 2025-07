Hinteregger verlässt Klagenfurt in Richtung Heimat

Für Sirnitz auf Torejagd

Nun ist klar: Hinteregger zieht es erneut in die Unterliga Ost, wo er schon in der Vergangenheit für Furore gesorgt hatte. Im ÖFB-System ist der Defensivmann bereits offiziell für den SV Sirnitz registriert. Für den Fünftligisten, den er zeitweise auch als Spielertrainer anführte, lief Hinteregger primär als Stürmer auf und erzielte in 59 Einsätzen 40 Tore.