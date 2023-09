Sortengärten bedroht - so steuert Kalcher gegen

Das Obstparadies Kalch im Burgenland kämpft heuer mit einem kompletten Ernteausfall. Hoffnung bietet jetzt ein Projekt, welches den Sortenerhalt in einem der größten Sortenerhaltungsgärten in Österreich - auch in Zeiten der immer stärker werdenden Extremwetterverhältnisse - langfristig sichern soll.