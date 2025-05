Hafenstadt Hamburg feiert im burgenländischen Stil

Empfang in der Hanse-Lounge

Den Auftakt machte offiziell der Empfang der Wirtschaftskammer aus Eisenstadt am Donnerstagabend in der Hanse-Lounge, Neuer Wall 19, in Hamburg. Ganz vorne mischten die rot-goldenen Winzer kräftig mit. Deutschland ist ein vielversprechender Absatzmarkt, wenngleich heutzutage noch viel mehr auf jeden Euro geachtet wird als früher. Qualität setzt sich durch, Geschmack begeistert – daran hat sich nichts geändert.