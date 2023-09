Amazon rüstet Alexa mit Chatbot-Technologie auf

Die Technologie sei speziell für Alexa-Aufgaben wie Zugang zu Informationen, Smart-Home-Bedienung und Entertainment optimiert worden, sagte Amazons Gerätechef Dave Limp in einer Präsentation am Mittwoch. Limp demonstrierte unter anderem, wie die neue Alexa nach einer Unterhaltung automatisch eine Nachricht an Freunde mit den besprochenen Informationen formulierte, die man nur noch zu verschicken brauchte. Auch verkürzten die neuen Sprachmodelle die Reaktionszeit in Unterhaltungen mit Alexa.