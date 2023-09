Drogenschmuggel: Mafia-Boss „Dexter“ angeklagt

FBI schleuste Telefone in Bande ein

„Sie haben sich sicher gefühlt und offen gesprochen“, weist der Ankläger auf seitenweise Nachrichten hin, in denen der mutmaßliche Mafia-Boss mit Komplizen und Abnehmern kommunizierte. Was sie dabei nicht wussten: Die Handys wurden eigens vom FBI entwickelt, danach in potenziell kriminelle Kreise eingeschleust. Die Sicherheitsbehörde hörte also mit und gab die Ergebnisse folglich weiter.