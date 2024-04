Steirer steht vor Gericht: Gattin brutal getötet

Ein 61-jähriger Steirer steht am 6. Mai wegen Mordverdachts vor dem Landesgericht Leoben. Der Angeklagte soll am 7. November vergangenen Jahres in Pöls, im Bezirk Murau, seine Ehefrau mit 40 Messerstichen im Kopf, Gesicht, Hals, Schulter-, Schlüsselbein- und Rückenbereich vorsätzlich getötet haben. Bei der Mordwaffe handelte es sich um ein 34 Zentimeter langes Küchenmesser. Der Mann war bereits am Tag des Mordes geständig.