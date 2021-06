Mafia-Boss „Dexter“ mitten in Wien gefasst

Tonnenweise Suchtgift aus dem Verkehr gezogen

Ein Erfolg, der im Zusammenhang mit der Europol-Operation „Trojanisches Schild“ stehen soll: Binnen 18 Monate wurden im Zuge der grenzüberschreitenden Ermittlungen im Kampf gegen organisierte Kriminalität mehr als 800 Verdächtige in über 100 Ländern gefasst - und tonnenweise Suchtgift aus dem Verkehr gezogen. Nähere Details will man am Mittwoch auf einer Pressekonferenz bekannt geben.