Elf Jahre Haft für den Mafia-Boss „Dexter“

Opfer schweigt aus Selbstschutz

Und auch der zweite Tag im Mafia-Prozess startet unter höchsten Sicherheitsvorkehrungen: Der Trakt vor dem Saal weitgehend abgesperrt, umringt von Justizwachen und Mitarbeitern des Verfassungsschutzes. Der Angeklagte bleibt dabei, dass er nicht vor Ort gewesen sein will und schweigt. Nur noch eines der Opfer wird gehört - das aber auch nichts sagen möchte: „Mein Anwalt hat gesagt, ich soll nicht reden. Ich warte auf mein eigenes Verfahren und will mich da nicht in irgendetwas hineinreiten.“ Schließlich soll der 33-Jährige mit Kokain gehandelt haben.