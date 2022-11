Mafia-Boss „vorgeführt wie Hannibal Lecter“

Ein mutmaßlicher Mafia-Boss ist wegen schweren Kokain-Raubes in Wien angeklagt - vermutlich eines seiner kleineren Verbrechen. In Serbien saß er wegen schweren Mordes schon elf Jahre im Gefängnis. Mehrere Strafverfahren sind an Laut Anklage ist er eine Schlüsselfigur in einem montenegrinischen Drogenclans, der international bekannt ist. Wien fungiert ihnen als Drehscheibe für den Suchtgifthandel.