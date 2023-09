Feuerwehr half Autolenkerin beim Ausparken

Es gibt wirklich nichts, das es nicht gibt“ – auch Jochen Eisl, Kommandant der Feuerwehr Bad Ischl muss schmunzeln, wenn er von einem ungewöhnlichen Einsatz seiner Kameraden am Sonntagnachmittag berichtet. Der erste Bereitschaftszug der Hauptfeuerwache Bad Ischl war zu einer Fahrzeugbergung in die Tiefgarage in der Tänzlgasse alarmiert worden.