Sonn- und Feiertag ist das Essen 15 Prozent teurer

50 Prozent mehr für Personal

„Normalerweise zählt der Sonntag in der Gastronomie als normaler Tag, wir zahlen unseren Mitarbeitern aber 50 Prozent mehr“, erklärt Wirt Hubert Pammer. Dass die Gäste dafür ein bisschen tiefer in die Tasche greifen müssen, sei für sie kein Problem. „Ich habe bereits 2020 damit begonnen, unser Konzept kommt bei den Leuten sehr gut an. Die Gäste begrüßen es, dass die Mitarbeiter mehr bezahlt bekommen. Es kommen sogar eher mehr Leute, weil sie es schätzen, dass das Personal bei uns besser bezahlt wird“, so Pammer.