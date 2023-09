Dantons Weg zur Guillotine als Start der Saison

Georg Büchner umkreist in seinem Drama „Dantons Tod“ vor der Folie der Französischen Revolution die Frage, ob der Mensch zum friedlichen Zusammenleben fähig ist. Und was alles ist in sein Selbstbild eingegraben? In der bekanntesten Sentenz will er wissen, „was in uns lügt, hurt, stiehlt und mordet“. An dieses topaktuelle Stück wagt sich nun das Ensemble des Theater Phönix.