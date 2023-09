Nach 50 Jahren fährt der Schülerbus nicht mehr

In Enns wird jetzt erst der Bedarf an Bussen erhoben

Auch in Enns ist der Frust in der Ortschaft Moos groß. „Erst in der ersten Schulwoche hat uns die Direktorin der Volksschule angerufen und mitgeteilt, dass sie eine Bedarfserhebung machen“, so Jasmina Haslhofer. Diese Woche wechselte sie sich mit ihrer Nachbarin tageweise beim Schultransport ab.