Nachts kommt der Doktor auch per Video auf Visite

Der zunehmende Ärztemangel hat nun auch beim Hausärztlichen Notdienst (HÄND) in Oberösterreich Folgen, wie die Antworten von ÖVP-Gesundheitspolitikerin Christine Haberlander auf eine SPÖ-Landtagsanfrage in Erinnerung rufen. Es gibt zeitliche Kürzungen, aber auch neue Zugänge, etwa künftig auch per Video.