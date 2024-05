Hier können Hunde ganz bequem „Platz“ nehmen

Extra Anfertigung

Da wurde die SPÖ Kärnten kreativ, ließ kurzerhand einen Prototyp beim Kärntner Schlosser Martin Dobrovnik anfertigen und übergab diesen an eine Spar-Filiale. Am „Hundeparkplatz“ können die Vierbeiner nun sicher und unkompliziert „Platz“ nehmen. Christopher Wadl, Geschäftsführer der Sparfiliale in Wölfnitz, freut sich: „Viele Kunden kommen mit ihren Hunden – jetzt funktioniert das noch unproblematischer. Die Tiere werden auch mit frischem Wasser versorgt.“ Die SPÖ hofft auf Nachahmer.