Erneut Ermittlungen gegen Gastronom Martin Ho

Alle Firmen vor Insolvenz umbenannt

Zuvor waren einige Firmen aus dem Dots-Unternehmensgeflecht in die Pleite geschlittert. So meldete zu Jahresbeginn die Rixi One Personalverwaltung GmbH, die bis vor Kurzem DOTS at THE LEO GRAND GmbH hieß, Konkurs an, die Passiva betrugen laut Gläubigerschützer 1,2 Mio. Euro. Die Rixi One war bereits die vierte Ex-Firma von Ho, die binnen weniger Monate in die Zahlungsunfähigkeit schlitterte. Allen Insolvenzen ging eine Namensänderung voraus.