Gleich 3 Frauen binnen weniger Stunden attackiert

Gleich drei Frauen sind am Donnerstag in Wien von Männern aus dem privaten Umfeld bedroht und attackiert worden. In Rudolfsheim-Fünfhaus würgte ein 25-Jähriger seine Ex-Freundin und bedrohte sie. Im Bezirk Margareten soll ein 15-Jähriger seine Freundin (17) mit einem Messer bedroht und in ihrem Zimmer eingesperrt haben. In Liesing griff ein 54-Jähriger eine Bekannte an - sie musste im Spital behandelt werden.