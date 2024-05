Geheimes Trump-Tape sorgt bei Jury für Staunen

Die strafrechtlichen Anklagen, mit denen Donald Trump jetzt in New York konfrontiert ist, stammen aus drei verschiedenen Fällen, in denen der ehemalige Präsident und seine Mitarbeiter beschuldigt werden, während seiner Kampagne 2016 Schweigegeldzahlungen geleistet zu haben. Unter anderem sollen so 130.000 Dollar an die Pornodarstellerin Stormy Daniels geflossen sein. Trump wurde in 34 Fällen wegen Fälschung von Geschäftsunterlagen angeklagt.