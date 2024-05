Volksschullehrerin schlägt mit Schuhen auf Bub ein

Mehrere Kinder attackiert

Der Fall wurde publik, da mehrere Schüler und auch ein Lehrer den Angriff der Pädagogin beobachteten. Die zweite Lehrkraft wandte sich schließlich an die Schulleitung, welche weitere Schritte gegen die Pädagogin einleitete. Nachdem andere Schüler von dem Gewaltakt erfahren hatten, wandten sie sich ebenfalls an die Schulleitung. Auch sie sollen von der Lehrerin gezwickt, an den Haaren gerissen oder gröbst beleidigt worden sein.