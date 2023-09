Wenn Politiker von ihrer Fasnacht träumen

Manchmal traut man seinen Ohren nicht. In einem wie immer interessanten Ö1-„Mittagsjournal“ vor wenigen Tagen ging es in einem Beitrag um die sogenannte Hacklerregelung, die einst allen mit 45 Versicherungsjahren erlaubte, ohne Abschläge in Pension zu gehen - egal, ob sie echte Hackler waren oder wie alt sie waren. Zwei Parteien wollen nun eine 100-Prozent-Wiederbelebung dieser mittlerweile abgeschafften, später mit Abschlägen wieder eingeführten, immer teuren und nicht sehr treffsicheren Pension erreichen: SPÖ und FPÖ, beide in Opposition, beide im Kampf um den Wähler, den sie gerne kleinen Mann nennen. So weit, so typisch.