Mann von Scooter-Bande beraubt: Festnahme in Tirol

Verdächtiger vorerst in Tirol in Haft

Während im Zuge der nachfolgenden Ermittlungen zwei Tatverdächtige in Oberösterreich ausgeforscht und festgenommen werden konnten, klickten beim dritten mutmaßlichen Täter am Montagabend im Tiroler Kufstein die Handschellen. Der Jugendliche wurde in die Innsbrucker Justizanstalt eingeliefert.