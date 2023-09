Schon wieder! 14 illegale Einwanderer auf B 127

Schon wieder! Am Samstagnachmittag hielten Polizisten auf der B 127 bei Ottensheim einen Kastenwagen auf, in dem ein Schlepper und 14 illegale Einwanderer saßen. Aktuell gibt es in Oberösterreich permanent derartige Aufgriffe von Migranten, weil die Schlepperroute durch unser Land verlegt wurde.