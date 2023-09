Polizei jagt Schlepper mit Herzschlagdetektoren

Die Linzer Polizei reagiert auf die zahlreichen Schlepperaufgriffe in und um Linz in den vergangenen Tagen: Sechs sogenannte Herzschlagdetektoren wurden angeschafft. Ein solcher Sensor kann - am Fahrgestell eines Lastwagens angebracht - Lebenszeichen im Laderaum eines Lastwagens feststellen, ohne dass man ihn öffnen muss.