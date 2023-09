Ex-Sturm-Star in Chinas Fluten: „Alles okay!“

Die Bilder schrecklich, außer Wasser, nur Wasser! Verletzte, Fluten, wie man sie selten gesehen hat. Und plötzlich kommt einem Jakob Jantscher in den Sinn. Am 30. August wurde der Wechsel der Sturm-Legende, die in Graz nur mehr mit der Ersatzbank liebäugelte, zum amtierenden Hongkonger Meister Kitchee offiziell. Schon bei seiner Ankunft war Jantscher, wie er der „Krone“ erzählte, von einem Tornado empfangen worden.