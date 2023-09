Jantscher: Taifun statt Sturm in der neuen Heimat

„Qualität sehr hoch“

Wie in Europa ist auch in Asien derzeit Länderspielpause. „Passt gut, da kann ich in Ruhe trainieren. Die spielerische Qualität im Team ist sehr hoch“, sagt der 34-Jährige, der mit dem Meister in zwei Wochen in der Champions League angreift. „Es geht nach Südkorea. Wir fliegen schon vier Tage vorher hin, weil es ziemlich abgelegen ist. Vier Stunden sitzen wir dann noch im Bus.“ Andere Länder, andere Dimensionen.