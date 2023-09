Still und heimlich Schulbusbetrieb eingestellt

17 Kinder müssen stark befahrene Straßen queren

Am ersten Schultag werden nun die zwei berufstätigen Mütter ihre Kinder selbst in die sechs Kilometer entfernte Volksschule Enns bringen müssen. „Wie es dann weitergeht, weiß ich nicht. Die Großeltern sind berufstätig. Ich arbeite im Lebensmittelhandel, bin auf den guten Willen des Dienstgebers angewiesen“, so Leber-Baloh.