Bei Schulbus-Misere bahnt sich positive Wende an

Lange Zeit kämpfte der Dimbacher Bürgermeister Manfred Fenster allein auf weiter Flur, um eine Lösung der Schulbusproblematik im Ort zu finden. Wie berichtet, stellte das Busunternehmen in den Ferien den Betrieb des Gelegenheitsverkehrs (Abholung von Kindern in entlegenen Gebieten) ein. Begründung: Das Geschäft rentiert sich ohne Tarifanhebung durch das Familienministerium nicht. Kurz vor Schulstart erhielt Fenster nun die dringend notwendige Unterstützung für das an sich seit Jahren bekannte Problem der Schülerbeförderung.