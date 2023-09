In Dimbach fährt zum Schulstart nun doch ein Bus

Aufatmen in Dimbach! Am Montag wird nun doch ein Schulbus die 33 Volksschulkinder aus den entlegenen Ortschaften zum Unterricht bringen. „Wir haben am letzten Drücker doch noch eine Einigung erzielt. Unser langjähriger Busunternehmer hängt noch ein Jahr dran“, erzählte der erleichterte SP-Bürgermeister Manfred Fenster.