Eltern müssen zum Start ins Schuljahr Taxi spielen

In fünf Tagen enden die Sommerferien, dann zeigt sich am Beispiel Dimbach das volle Ausmaß einer aktuellen Schulbus-Misere. Wie berichtet, sprang das für den „Gelegenheitsverkehr“ in dieser Gemeinde zuständige Transportunternehmen ab. Es brachte Kinder aus entlegenen Ortschaften in die Schule und nach Hause zurück. Seit Wochen fordern die Unternehmen dafür mehr Geld und bessere Rahmenbedingungen vom Finanzministerium. Noch konnte keine Einigung erzielt werden, weshalb zum Schulstart wohl viele Busse in ganz Oberösterreich in der Garage bleiben werden.