Missbrauchsfall: „Mädchen stieg in seinen Jeep“

„Furchtbar, ich kann das gar nicht glauben. Wie kann man einem Kind so was nur antun?“, zeigt sich eine Kellnerin beim „Krone"-Lokalaugenschein im Wohnort des mutmaßlichen Vergewaltigers in St. Veit an der Glan geschockt. Zumal sie das 13-jährige Opfer und ihren Peiniger Heribert I. wohl nur wenige Minuten vor dem erschütternden Übergriff noch zusammen gesehen hat.