Paris: Bursche nach Kollision mit Polizeiauto tot

Nachdem der Tod des 17-jährigen Nahel Ende Juni in den Pariser Vorstädten für Unruhe gesorgt hatte, drohen nun erneut Ausschreitungen. Denn am Mittwoch ereignete sich ein ähnlicher Zwischenfall in Elancourt, einem Ort etwa 30 Kilometer westlich von Paris. Ein 16-Jähriger soll versucht haben, mit einem Motorrad vor der Polizei zu flüchten. Bei einer Kollision mit einem Streifenwagen wurde er tödlich verletzt.