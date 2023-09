Verfolgungsjagd endete für Lenker (16) glimpflich

Am 7. September gegen 1 Uhr morgens versuchte die Polizei in Hof im Gemeindegebiet von Nesselgrabenbrücke einen Pkw anzuhalten, der auf der Wolfgangseestraße (B 158) ungewöhnlich langsam unterwegs war. Der Fahrer beschleunigte jedoch und flüchtet. Trotz Gegenverkehrs bog er plötzlich scharf in eine Dorfstraße ab, was zu einem Bremsmanöver eines anderen Verkehrsteilnehmers führte. Schließlich endete die Flucht in einem Feldweg, da das Fahrzeug aufsaß.