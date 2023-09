Spielsüchtiger (30) bediente sich im Reifenkeller

Der Vorbestrafte dankte für das „milde Urteil“

Wohl auch aufgrund seines getrübten Vorlebens, was eigentlich erschwerend wirkt, bedankte sich der 30-Jährige nach dem Urteil bei Richter Andreas Mair für das „milde Urteil“. Dies ermögliche ihm nun „an sich zu arbeiten“. Auch die Staatsanwältin hatte zuvor bereits in ihrem Eröffnungsplädoyer in eine ähnliche Kerbe geschlagen: „Der Angeklagte ist ja auch geständig.“