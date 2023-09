Arm und Apple schließen langfristigen Chip-Deal

Gegründet wurde Arm vor 33 Jahren als Joint Venture von Acorn Computers, Apple und VLSI Technology. Das in Cambridge beheimatete Unternehmen besitzt das geistige Eigentum an der Computerarchitektur für die meisten Smartphones weltweit und vergibt Lizenzen an Apple und viele andere Unternehmen. Auf seinen Entwürfen basieren die Prozessoren praktisch sämtlicher Smartphones. Von 1998 bis 2016 war der Konzern bereits an der Börse notiert - damals in London und an der Nasdaq -, bevor Softbank ihn für 32 Milliarden Dollar übernahm.