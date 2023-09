Schwarzstorch-Killer jetzt mit Kopfgeld gesucht

Am 6. August wurde Franz Kohlbauer, Bezirkssprecher des Naturschutzbundes OÖ in Schärding, informiert, dass beim Kraftwerk Jochenstein zwei streng geschützte Schwarzstörche tot aufgefunden worden waren. Er übergab die Kadaver zur Untersuchung der Todesursache an BirdLife. Diese ergab, dass jemand die Vögel mit Schrotgewehren erschossen hatte.