Geschützte Schwarzstörche illegal erschossen

Die pathologischen Untersuchungen haben es jetzt bestätigt: Zwei am 6, August in einem Gebüsch am Donauufer in Jochenstein (Engelhartszell) tot aufgefundene Schwarzstörche wurden erschossen. „In den Körpern war Schrot-Munition“, weiß Johannes Hohenegger von BirdLife, der nun Strafanzeige wegen vorsätzlicher Schädigung des Tier- und Pflanzenbestandes erstattete. Die Ermittlungen werden vom Landeskriminalamt Oberösterreich geführt.