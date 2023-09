Babler rudert zurück: Mateschitz nur „Randthema“

Babler sieht Partei trotz Querschüsse geeint

Apropos Burgenland. Dort gab es in letzter Zeit immer wieder interne Querschüsse gegen Babler. Trotzdem sieht der SPÖ-Bundesparteichef die Sozialdemokratie geeint. In zentralen inhaltlichen Fragen stehe man sich „ganz nahe“, betonte er bei einem Termin im Rahmen seiner „Comeback-Tour“ am Dienstag in Pinkafeld (Bezirk Oberwart). Babler besuchte dort das SOS Kinderdorf. Dass er im Burgenland von keinem Landespolitiker empfangen wurde, kränke ihn nicht, meinte er.