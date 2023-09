SPÖ-Kampagne gegen Mateschitz-Erbe spaltet Partei

Deutlich geworden ist in dieser Auseinandersetzung um das Mateschitz-Erbe am Wochenende nun der burgenländische Landeshauptmann Hans Peter Doskozil. In einem „Krone“-Interview bezeichnet er die Angriffe auf die Familie Mateschitz als überflüssig. Doskozil: „Mateschitz hat einen Konzern aufgebaut, hat die Steuern in Österreich gezahlt, er hat eine Region in der Obersteiermark belebt, wie es das noch nie gegeben hat.“