Andreas Babler „wagte“ sich ins Burgenland

Doskozils Aussagen, wonach der SPÖ-Chef von der „parteiinternen Dynamik“ eingeholt werde, wolle Babler nicht weiter interpretieren. Er verwies darauf, dass die Sozialdemokratie eine „starke Zeit“ mit regem Zulauf an Mitgliedern und bei Veranstaltungen erlebe. Bei seiner Forderung nach einer 32-Stunden-Woche, betonte er, dies gehe „nicht von heute auf morgen“, sondern nur unter Einbeziehung der Sozialpartner. Diese gelte auch für höhere Löhne, so Babler in Richtung Doskozils, der bekanntlich für einen Mindestlohn von 2000 Euro netto eintritt.