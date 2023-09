Rote Neiddebatte: Babler besucht Mateschitz-Land

Babler auf Steiermark-Visite

Nun besuchte Babler die Steiermark. Jenes Bundesland, in dem der im Vorjahr verstorbene Dietrich Mateschitz sehr viel Geld investiert und damit viel Job geschaffen hat. Die Attacken der SPÖ-Spitze auf die Familie Mateschitz kommen dort nicht nur bei der ÖVP schlecht an (Landeshauptmann Christopher Drexler hat sich dazu in der „Krone“ geäußert).