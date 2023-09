So billig verkauft VW jetzt den ID.4 in China

Bei uns bleiben die Preise derzeit noch stabil. Aber die deutschen Hersteller werden derzeit durch steigende Kosten und die schwächelnde Konjunktur gebremst. Dagegen profitieren die Chinesen von einer günstigen Produktion in ihrer Heimat und haben eine eigene Batterieproduktion aufgebaut, ein wichtiger Wettbewerbsvorteil. Vor allem BYD kommt zugute, dass das Unternehmen neben Autos auch innovative Akkus herstellt und überhaupt so ziemlich alle Teile in house produzieren kann.