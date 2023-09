VW ID.GTI: Jetzt wird die Legende elektrisch!

Der Golfball wurde flachgedrückt - und imitiert die Klassiker

Im Innenraum werden Fans am meisten den Schalthebel mit Golfball-Knauf vermissen. Immerhin findet sich in der Studie ein „GTI-Erlebnissschalter“ in dem Design mit den bekannten Dellen. Und der hat es in sich: Noch stärker als bei den Benzinmodellen bezieht der Fahrdynamikmanager des ID. GTI Concept auch den Antrieb in die Steuerung mit ein, da sich die Abstimmung der E-Maschine als elektrisches System fast grenzenlos variieren lässt. Dadurch können unterschiedlichste GTI-Charaktere realisiert werden. Je nach Einstellung kann der Fahrer auswählen, welchen Antriebscharakter der ID.GTI Concept haben soll. Erstmals besteht so zum Beispiel die Möglichkeit, den Antrieb, das Fahrwerk, die Lenkung, das Sounderlebnis und selbst die simulierten Schaltpunkte im Stile eines der historischen GTI Modelle abzustimmen - etwa wie den Golf GTI I des Jahres 1976, den ersten Golf GTI II 16V von 1986 oder den legendären Golf GTI IV „25 Jahre GTI“ von 2001. „Damit wird der ID. GTI Concept zu einer hochdynamischen Zeitmaschine“, verspricht das VW-Marketing.