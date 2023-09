IAA könnte Autobauern mehr Angst als Mut machen

Grundsätzlich dürfen auch Privatpersonen auf den sogenannten IAA Summit, wo in sieben Hallen Unternehmen sich selbst und ihre Produkte präsentieren. Allerdings liegen die Preise für reguläre Karten in dreistelliger Höhe - und richten sich damit klar an Unternehmen. Entsprechend nüchtern fällt vor Ort das Drumherum aus: Die Überwältigungs-Architektur der Frankfurter IAA mit ihren teils mehrstöckigen Gebäuden ist hier nur noch selten zu sehen, stattdessen dominiert klassisch praktischer Messebau in Stahlrohr-Optik. Die deutschen Hersteller leisten sich immerhin noch vergleichsweise großflächige Ausstellungen.