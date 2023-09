Strafabzocke: Lenkerin muss vor Gericht

Brigitte S. wollte eigentlich nur die Medikamente für ihre an Alzheimer erkrankte Mutter abholen. Da sie sich in der Gegend nicht so gut auskennt, wendete sie ihr Auto auf einem kleinen Schotterplatz. Wenige Tage später flatterten ihr nicht nur eine, sondern zwei Besitzstörungsklagen von derselben Adresse in der Donaustädter Breitenleer Straße ins Haus. Das Umdrehen auf dem Privatgrundstück dauerte weniger als drei Minuten, ein Schaden ist den Grundstücksbesitzern also wohl kaum entstanden. Trotzdem musste sie zwei Strafen bezahlen und steht zusätzlich noch vor Gericht. Das und weitere spannende Themen lesen Sie heute in Ihrer „Krone“ und auf krone.at/wien.